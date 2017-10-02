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Las Vegas'taki terör saldırısını o örgüt üstlendi !

ABD'nin LasVegas kentinde düzenlenen Route 91 isimli müzik festivalindeki silahlı saldırıyı DAEŞ üstlendi.Saldırı sonucunda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:28
Las Vegas'taki terör saldırısını o örgüt üstlendi !

ABD'nin LasVegas kentinde Route 91 isimli müzik festivaline silahlı saldırı düzenlendiği ,  çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.Saldırı LasVegas'ta bulunan  ünlü Mandalay Bay Hotel'in casinosunda yaşandığı ve saldırıyı en az 1 kişinin gerçekleştirdiği ilk gelen bilgiler arasında yer alıyor.Ölenlerin sayısı 50'ye yükselirken yaralı insanların sayısı ise 406 kişi olduğu öğrenildi. Yaralı kişilerin hemen hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Saldırganın Kimliği Belli Oldu !

ABD'yi kana bulayan aldırganın kimliği Nevada eyaletinden 64 yaşındaki Stephen Paddock olarak açıklandı. Öte yandan ABD'deki bu terör saldırısını terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği öğrenildi.

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