Las Vegas'taki terör saldırısını o örgüt üstlendi !

ABD'nin LasVegas kentinde Route 91 isimli müzik festivaline silahlı saldırı düzenlendiği , çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.Saldırı LasVegas'ta bulunan ünlü Mandalay Bay Hotel'in casinosunda yaşandığı ve saldırıyı en az 1 kişinin gerçekleştirdiği ilk gelen bilgiler arasında yer alıyor.Ölenlerin sayısı 50'ye yükselirken yaralı insanların sayısı ise 406 kişi olduğu öğrenildi. Yaralı kişilerin hemen hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Saldırganın Kimliği Belli Oldu !

ABD'yi kana bulayan aldırganın kimliği Nevada eyaletinden 64 yaşındaki Stephen Paddock olarak açıklandı. Öte yandan ABD'deki bu terör saldırısını terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği öğrenildi.