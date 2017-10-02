Las Vegas Saldırısı ''Yalnız Kurt'' Eylemi mi?

ABD’ nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen müzik festivalinde meydana gelen katliamdaki ölü sayısı her geçen dakika artıyor. Saldırgan Stephen Paddock etkisiz hale getirildi. Araştırmalar katliamın bir ‘’yalnız kurt’’ eylemi olduğunu ortaya koyuyor.

Yalnız kurt eylemleri, bireysel terör olarak da adlandırılabilir. Hiçbir örgüte bağlı olmayan bu kişilerin; dini, sosyal ve psikolojik tetikleyicileri, serbest terörü uygulamasında etkin rol oynuyor. Peki bir kişi neden böyle bir eylemi gerçekleştirir? Bunun psikolojik varsayımları nelerdir?

ASKB (Antisosyal Kişilik Bozukluğu); sosyopat veya psikopat olarak da tanımlanabilen ve suçlularda fazlasıyla görülen bir psikolojik hastalık türüdür. Bireyin çocukluk dönemlerine bakıldığında ise; hayvanlara zarar verme ve aşırı soğukkanlılık gibi davranış şekillerinin olduğu gözlemlenmektedir.

ASKB’ ye sahip bir bireyde biyolojik olarak da başkasının acısından acı duymadığı ve psikolojik olarak empati yoksunluğunun olduğu gözlemlenmektedir. Katliam gerçekleştiren kişilerin çocukluk dönemlerine inildiğinde bu tepkimelerin olduğu gözlemlenmektedir. Doğuştan gelen öfke birikimleri ve zarar verme hissi yüksek zeka ile birleştiği zaman yetişkinlik dönemlerinde başarılı bir öğrenim ve kariyer hayatı, sonrasında ise planlanmış bir katliam ile sonlanabiliyor.

Çocuklarının öfke kontrolünü sağlayamadığını, çevresindeki kişilere ya da hayvanlara sebepsiz yere zarar verdiğini gören ebeveynlerin çocuklarını kesinlikle Klinik Psikoloğa yönlendirmesi gerekmektedir.