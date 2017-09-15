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Kuzey Kore'nin füzesi Japonya ve ABD'yi korkuttu !

Kuzey Kore en uzun menzilli füzesini fırlattı.Kuzey Kore tarafından fırlatılan füze Japonya'nın üstünden geçip 3 bin 700 kilometre mesafe katetti.

15 Eylül 2017 Cuma 09:21
Kuzey Kore'nin füzesi Japonya ve ABD'yi korkuttu !

Ve korkulan oldu, Eylül ayı başında hidrojen bombası deneyerek 6.3 büyüklüğünde bir depreme yol açan ve dünyayı ayağa kaldıran Kuzey Kore, bir füze daha ateşledi. Yerel saatle 06.57'de ateşlenen füze televizyonların yayınlarını kesmesine yol açtı, dünya çapındaki tüm haber kanalları anında canlı yayına geçti.

770 kilometre irtifaya çıkan füze, 3 bin 700 kilometre mesafe katederek Japonya'nın üstünden geçti ve Pasifik Okyanusu'na düştü. Başkent Pyongyang yakınlarındaki Sunan'dan fırlatılan füze Japonya üzerindeyken sirenler çaldı, insanlar sığınaklara koştu. Böylece Japonya üzerinden bir ay içinde ikinci kez füze geçmiş oldu. Japon gazeteleri yıldırım baskı yaparak son gelişmeleri okurlarına aktardı.

Analistler, fırlatılan füzenin Hwasong-12 olduğunu tahmin ediyor. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, son test ABD ve Güney Kore verilerine göre Kuzey Kore'nin bugüne kadar havada en uzun süre kalan füzesi olma özelliğini taşıyor. AP'ye bilgi veren uzmanlara göre ise, son testler Kuzey Kore'nin ABD'yi vurmaya yaklaştığını gösteriyor.

Bu yıl içinde on dokuzuncu füze testini gerçekleştiren Kim Jong-un, ilk kıtalararası balistik füze denemesini Temmuz ayında yapmıştı.

Deniz üstündeki hedefleri vurdu

Kuzey Kore'nin füze testinin hemen ardından Güney Kore de gerçek mermilerle füze tatbikatı gerçekleştirdi. Güney Kore lideri Moon Jae-in'in emriyle Hyunmoo II balistik füzeleri bilinmeyen bir noktadan ateşlendi. Yetkililer, füzelerin 250 kilometre mesafedeki deniz üstündeki hedefleri vurduğunu açıkladı.

Uluslararası haber ajansı Reuters ise, Paju'da tatbikat yapan Güney Kore tanklarının fotoğraflarını servis etti.

ABD cephesinden ilk açıklama Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan geldi. Tillerson, Pyongyang yönetiminin müttefiki Çin ile Rusya'nın krizin çözümü için mutlaka harekete geçmesi gerektiğini belirterek "Çin, Kuzey Kore'nin petrol ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Rusya ise Kuzey Kore'nin zorunlu çalışma ihtiyacını en fazla karşılayan ülke. Çin ve Rusya bu sorumsuz füze fırlatılmasını tolere edemeyeceklerini kendi başlarına atacakları adımlarla göstermeliler" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Devam etmekte olan provokasyonlar sadece Kuzey Kore'nin diplomatik ve ekonomik olarak yalnızlaşmasına sebep oluyor" ifadesini kullandı.

Kritik toplantı Türkiye saatiyle akşam 10'da

Füze denemesinin kabul edilemez olduğunu belirten Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise, "Uluslararası toplum bir araya gelmeli ve eylemleriyle dünya barışını tehdit eden Kuzey Kore'ye açık bir mesaj göndermeli" diye konuştu. Uluslararası ajansların geçtiği karelerde, Abe'nin yüzündeki gerginliğin fotoğraflara yansıdığı net şekilde görülüyor.

Kuzey Kore'nin füze testi, ABD'nin çağrısıyla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun (BMGK) kabul ettiği yeni yaptırımların hemen ardından geldi. Washington söz konusu yaptırımlar arasında petrol ambargosunun da yer almasını hedefliyordu ancak Moskova ve Pekin yönetimlerini ikna etmek için yaptırımlar yumuşatıldı.

BMGK, yeni füze denemesinin ardından bugün acil olarak bir kez daha toplanıyor. ABD ve Japonya'nın talebiyle gerçekleşecek toplantı, Türkiye saatiyle akşam 22.00'de.

Pyongyang, son yaptırımların duyurulmasıyla Washington'ı bir kez daha tehdit edip ABD'nin tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir acı çekeceğini savunmuştu. Pyongyang'dan dün yapılan açıklamada ise Japonya'yı batırmaktan ve ABD'yi küle çevirmekten söz edilmişti.

ABD-Çin-Kuzey Kore üçgeni

Başkan Donald Trump, göreve geldikten sonra birçok kez nükleer savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore'yi Çin üzerinden durdurmak istedi ancak halihazırdaki tabloda bu hamlesinde başarısız olduğu görülüyor. Pyongyang yönetimi, Pekin'den gelen baskılara aldırış etmeden silah geliştirmeyi sürdürüyor.

Menziller giderek artıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un döneminde, babası ve dedesinin ülkeyi yönettiği yıllara nazaran füze denemeleri büyük artış göstermiş durumda. Bu yıl içinde fırlatılan füzelerin sayısı 10'dan fazla, ateşlenen yeni füzelerin menzilleri de giderek artıyor. Ülke, yaz mevsiminde ilk kıtalararası balistik füzesini denedi. Söz konusu füze, ABD'nin Pasifik Okyanusu üstündeki toprağı Guam Adası'nı vurma kapasitesine sahip.

Pyongyang yönetimi, 11 yıldır nükleer silah programı nedeniyle BM yaptırımlarıyla yüz yüze.

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