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Kuzey Kore Lideri'nden ABD'ye ve Japonya'ya nükleer saldırı tehdidi !

Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilim gitgide artıyor.BM tarafından ihracatın yasaklanmasından ötürü açıklama yapan Kuzey Kore Lideri ABD ve Japonya'yı sert bir dille uyardı.

14 Eylül 2017 Perşembe 12:13
Kuzey Kore Lideri'nden ABD'ye ve Japonya'ya nükleer saldırı tehdidi !

Kuzey Kore, geçtiğimiz Pazartesi günü 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada; kömür ve maden ihracatından sonra, yakıt ithalatını karşılayan ikinci büyük ihraç kalemi olan tekstil ihracatının oy birliği ile yasaklanmasına tepki olarak, ABD ve Japonya'ya karşı nükleer saldırı tehdidinde bulundu.

Kuzey Kore, resmi devlet ajansı KCNA aracılığıyla, nükleer silahlar kullanarak Japonya'yı batırmak ve son füze denemeleri sebebiyle BM Güvenlik Konseyinde Kuzey Kore'ye yaptırım uygulanmasını destekleyen ABD'yi küle çevirmek ve karanlığa batırmakla tehdit etti.

Kuzey Kore'nin dış ilişkiler ve propagandasını yürüten Pyongyang Kore Asya-Pasifik Barış Komitesi, ABD'nin rüşvet verdiği ülkelerin oluşturduğu ve ABD'nin emrinde hareket ettiğini iddia ettiğini iddia ettiği, kötülük aleti olarak isimlendirdiği Güvenlik Konseyinin kaldırılması çağrısında bulundu.

Kore Asya-Pasifik Komitesi'nin KCNA tarafından yayınlanan bildirisinde, "Juche Nükleer bombasıyla 4 takımadanın denize batırılması lazım. Artık Japonya'nın bizim yanımızda bulunmasına gerek yok" ifadeleri yer aldı.

Son Güncelleme: 14.09.2017 12:17
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