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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer partisi'

Kuzey Kore lideri Kim Jong nükleer bombaların üretiminde adı geçen bilim adamlarınıda yanına çağırarak büyük bir parti organize etti.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:04
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer partisi'

Kuzey Kore'nin sıradışı liderinden sıradışı bir parti. Kim Jong-un  nükleer çalışmalarda emek veren herkesi biraraya toplayarak kutlama yaptı. Nükleer alanda uzman bilim insanları, mühendisler kısaca hidojen bombasının yapımını sağlayan ekip Kim Jpng-un ile el ele etrafa gülücükler saçarak eğlendi. Ülkenin resmi ahber ajansı KCNA tarafından dünyaya servis edilen görüntülerde kutlamaya üst düzey askeri yetkililer ve Kim'in eşinin de katıldığı görüldü.  

Kuzey Kore'ye yaptırımlar yolda

Hidrojen bombası deneyerek dünyayı sarsan Kuzey Kore'ye karşı ABD yeni bir adım attı. Nisan ayından bu yana nükleer denemeleri durdurmayı deneyen ancak başarısız olan ABD lideri Donald Trump, bu kez Pyongyang yönetimine petrol ambargosunu hedefliyor.

ABD, yeni yaptırımlar içeren karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerle paylaştı. Washington 11 Eylül Pazartesi günü söz konusu tasarının oylanmasını istedi.

Kuzey Kore'ye petrol ambargosu uygulanması, bu ülkenin lideri Kim Jong-un'un yurt dışındaki mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi, tekstil ihracatının ve Kuzey Koreli işçilerin yurt dışında çalışmasının yasaklanması başlıklarını kapsıyor.

Yeni yaptırımların kabul edilmesi için BMGK daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın veto hakkını kullanmaması ve 15 üyeden en az 9'unun tasarı lehinde oy vermesi gerekiyor.

Ancak Rusya ve Çin'in tasarıyı reddetmesi bekleniyor. Kuzey Kore'yi bir nükleer tehdit olarak görmediğini ilan eden Rusya lideri Vladimir Putin, yeni yaptırımların bir işe yaramayacağını söylemişti.

Çin ise Kuzey Kore'nin en büyük ticaret müttefiki konumunda.

NATO'dan 'devam' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den de Kuzey Kore'nin dünyayı tehdit eden nükleer çalışmalarıyla ilgili bir açıklama geldi.

Stoltenberg, 'Kuzey Kore hakkında siyasi çözüm için ekonomik yaptırımlar uygulanmaya devam edilmeli' dedi.

NATO Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin bu pervasız davranışının uluslararası bir tehdit oluşturduğunu ve içinde NATO'nun olduğu uluslararası bir sorumluluk gerektirdiğini söyledi.

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