Kuzey Kore Lideri Kim Jong müzik ve alkolü yasakladı !

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un ,ülkesine yeni bir yasak getirerek adından yine söz ettirdi.Kim Jong Un , Kuzey Kore'de alkollü ve müzikli tüm organizasyonları yasakladı. Kuzey Kore'de getirilen yasaklar gitgide artarken geçtiğimiz günlerde de iptal edilen 'Bira Festivali' ülkedeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong'un alkollü ve müzikli tüm organizasyonları yasaklaması ABD tarafından ülkeye uygulanan yeni ekonomik yaptırımlar karşısında halkı kontrol altında tutma amaçlı olduğu iddia ediliyor.

Kuzey Kore'ye uygulanan bu yaptırımların Kuzey Kore'de halen daha devam eden balistik füze denemeleri ve nükleer silah geliştirmesi üzerine devreye sokulduğu biliniyor.