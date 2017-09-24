Kuzey Kore'deki deprem Çin'de nükleer korkusu yaşattı !

Depremin 0 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, sismologlar depremin yüksek ihtimalle bir patlama dolayısıyla yaşandığını ifade ettiler.



Kuzey Kore, Eylül ayının ilk günlerinde bir hidrojen bombası test etmiş, bu nükleer deneme 5.4 şiddetinde bir sarsıntıya yol açmıştı.



Çinli deprembilimciler sarsıntının kaynağının daha önce hidrojen bombası denemesi yapılan yerle aynı yer olduğunu belirttiler.



Güney Kore deprem merkezi ise, depremin doğal bir deprem olarak göründüğünü açıkladı.