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Kuzey Kore ABD'yi tehdit etti 'Bedelini ödeyeceksiniz' !

Kuzey Kore ve ABD arasındaki kriz devam ediyor. Pyongyang yönetimi, ABD'nin yaptırımları sonrası bedelini ödeteceklerini açıkladı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:37
Kuzey Kore ABD'yi tehdit etti 'Bedelini ödeyeceksiniz' !

Dünya bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Kuzey Kore oylamasına kilitlendi. ABD'nin sunduğu tasarıda, nükleer testlerle deprem yaratan Kuzey Kore'ye petrol ambargosu ve Kim Jong-un'un mal varlığının dondurulması gibi maddeler var.

Pyongyang, oylamaya saatler kala ABD'yi sert şekilde tehdit etti. Resmi haber ajansı KCNA'da yer alan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Washington'ın daha fazla yaptırım istemesi halinde ABD'ye tarihindeki en büyük acı ve sefaleti çektireceklerini savundu.

Açıklamada, "Eğer Washington daha sert yaptırımlar öngören yasadışı tasarıyı ayarlarsa, Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti kesinlikle ABD'nin bedelini ödeyeceğinden emin olacak" denildi.

Kuzey Kore'de hafta sonu nükleer silahları üreten bilimadamları ve mühendislerin katıldığı bir kutlama töreni vardı. Kim Jong-un'un da eşiyle birlikte boy gösterdiği kutlamada çekilen fotoğrafları KCNA dünyaya servis etti.

Güney Kore ise düşman kardeşinin geri adım atmayacağını düşünüyor. Dışileri Bakanı Kang Kyung-wha, uluslararası kınamaya karşın Pyongyang'ın nükleer ve füze provokasyonlarına devam edeceğini söyledi.

Kuzey Kore'nin Eylül ayı başında denediği hidrojen bombası, 6.3 büyüklüğünde depreme yol açmıştı. Hidrojen bombasından günler önce fırlatılan bir başka kıtalararası balistik füze ise, Japonya'nın üstünden geçmişti.

ABD ve Kuzey Kore, Nisan ayından bu yana birbirlerini birçok kez savaşla tehdit etti. ABD Başkanı Donald Trump, Çin üzerinden Kim Jong-un'a baskı uygulayarak testleri durdurmayı denese de şimdiye kadar başarılı olamadı.

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