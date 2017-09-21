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Kremlin Sözcüsü Peskov doğruladı: 28 Ekim'de Putin Ankara'ya geliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gelecek hafta 28 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye'deki gelişmeleri ele alacaklarını söylediği görüşmenin Ankara'da yapılacağını açıkladı.

21 Eylül 2017 Perşembe 15:41
Kremlin Sözcüsü Peskov doğruladı: 28 Ekim'de Putin Ankara'ya geliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan'ın ABD'nin New York kentinde yaptığı bir açıklamada 28 Eylül'de Putin'le gerçekleştireceğini söylediği yüz yüze görüşmenin Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleşeceğini doğruladı. Peskov görüşmeye ilişkin soruya verdiği yanıtta Putin'in Ankara'ya yapacağı ziyaret üzerinde çalışıldığını belirtti.
 
Erdoğan, BM Genel Kurul toplantıları için gittiği New York'ta 28 Eylül'de Suriye'deki gelişmeleri ele almak için Putin'le bir araya geleceklerini söylemişti.

Son Güncelleme: 21.09.2017 15:48
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