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Kore'de tarihi görüşme ...2 yıl aradan sonra buluşuyorlar !

Son dakika yabancı servislerden edinilen bilgilere göre Güney Kore ile Kuzey Kore'nin iki yıllık aranın ardından tekrar üst düzey görüşmelere başladığı öğrenildi.

09 Ocak 2018 Salı 10:24
Kore'de tarihi görüşme ...2 yıl aradan sonra buluşuyorlar !

Kore'de tarihi görüşme ... Panmunjom köyünde gerçekleşen toplantıda tarafları beşer delege temsil etti.Son dakika yabancı servislerden edinilen bilgilere  göre Güney Kore ile Kuzey Kore'nin iki yıllık aranın ardından tekrar üst düzey görüşmelere başladığı öğrenildi.

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon görüşme ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ;"PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın bir barış festivali haline getirilmesi ve iki Kore arasındaki bağların iyileştirilmesine yönelik ilk adım olması için toplantılarda çaba göstereceğiz." diye konuştu.

Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon ise konu ile ilgili olaraş şunları söyledi ;"İki Kore'nin samimi ve sadık bir tutum takınarak görüşeceği umuduyla burada bulunuyorum."

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