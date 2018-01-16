Köprü inşaatı çöktü ; Çok sayıda ölü ve yaralı var ..!

Kolombiya'nın Villavicencio kenti ile başkent Bogota'yı bağlayan karayolundaki köprü inşaatının çöktüğü öğrenildi.Chirajara Köprüsü'nün çökmesi sonucu 10 işçi öldüğü ve 8 işcinin de yaralandığı öğrenildi.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD) yapılan açıklamada, inşaat çalışmalarında sona gelinen Chirajara Köprüsü'nün çökmesi sonucu 10 işçinin öldüğü, 8 işçinin yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin ve yaralılardan 7'sinin kaza bölgesinden çıkarıldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Uzunluğu 446 metreyi bulan ve inşası tamamlanmak üzere olan köprüdeki kaza sonucu işçilerin yaklaşık 280 metre derinliğindeki vadiye düştüğü ifade edildi.