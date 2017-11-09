Kolombiya'da tarihi operasyon : 120 ton kokoin ele geçirildi !

Kolombiya tarihinin en büyük operasyonu ...Dün gerçekleştirilen operasyonlarda tam 120 ton kokoin ele geçirildi.Kolombiya tarihinin gerçekleştirilen en büyük operasyonu olarak kabul edilen bu operasyonda piyasa değerinin 360 milyon dolar olduğu düşünülen tam 120 ton kokoin ele geçirildi.

Ele geçirilen 120 ton kokoinin ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığı yapılann güzergahların yakınlarındaki dört muz ekim alanında bulunduğu belirtildi.Yapılan operasyonun güçlü 'Körfez Klanı'na yönelik olduğu ortaya çıktı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos , yaptığı açıklamalarda tek operasyonda ele geçirilen en yüklü uyuşturucu olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun Körfez Klanı'nın "Otoniel" olarak da bilinen lideri Dairo Usuga'ya ait olduğu açıklandı.. Güvenlik güçleri yıllardır Otoniel'i yakalamaya çalışıyor.