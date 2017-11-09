Galeriler Videolar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
110687
ALTIN
159.726
DOLAR
3.8634
STERLİN
5.0663
EURO
4.4921
Danimarka'da yine balina katliamı yapıldı !
Danimarka'da yine balina katliamı yapıldı...
Veli toplantısı ertelensin diye , boğazı kesildi !
Veli toplantısı ertelensin diye ,...
Özel Okullar Sınav Yapmama Kararı Aldı!
Özel Okullar Sınav Yapmama Kararı...
Barbaros Şansal'ın Cezası Onandı!
Barbaros Şansal'ın Cezası Onandı!
'Savaşçı Yeşil' Kitabı ile Cemalettin Emeç, TÜYAP'ta!
'Savaşçı Yeşil' Kitabı ile Cemalettin...

Kolombiya'da tarihi operasyon : 120 ton kokoin ele geçirildi !

Kolombiya Hükümeti'nden tarihi operasyon ... Kolombiya tarihinin en büyük baskını olarak kabul edilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 360 milyon doları bulan 120 ton kokain ele geçirildiği açıkladı.

09 Kasım 2017 Perşembe 09:42
Kolombiya'da tarihi operasyon : 120 ton kokoin ele geçirildi !

Kolombiya tarihinin en büyük operasyonu ...Dün gerçekleştirilen operasyonlarda tam 120 ton kokoin ele geçirildi.Kolombiya tarihinin gerçekleştirilen en büyük operasyonu olarak kabul edilen bu operasyonda piyasa değerinin 360 milyon dolar olduğu düşünülen tam 120 ton kokoin ele geçirildi.

Ele geçirilen 120 ton kokoinin ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığı yapılann güzergahların yakınlarındaki dört muz ekim alanında bulunduğu belirtildi.Yapılan operasyonun güçlü 'Körfez Klanı'na yönelik olduğu ortaya çıktı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos , yaptığı açıklamalarda tek operasyonda ele geçirilen en yüklü uyuşturucu olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun  Körfez Klanı'nın "Otoniel" olarak da bilinen lideri Dairo Usuga'ya ait olduğu açıklandı.. Güvenlik güçleri yıllardır Otoniel'i yakalamaya çalışıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Danimarka'da yine balina katliamı yapıldı !
Danimarka'da yine balina katliamı yapıldı !
Veli toplantısı ertelensin diye , boğazı kesildi !
Veli toplantısı ertelensin diye , boğazı kesildi !
Suriye'den skandal Türkiye açıklaması !
Suriye'den skandal Türkiye açıklaması !
Donald Trump'tan Kuzey Kore'ye hodri meydan !
Donald Trump'tan Kuzey Kore'ye hodri meydan !
SON DAKİKA ..Teksas Üniversitesi'nde silah sesleri !
SON DAKİKA ..Teksas Üniversitesi'nde silah sesleri !
Parlamento Tahliye Edildi!
Parlamento Tahliye Edildi!
Rusya'da hayvanat bahçesinde kaplan dehşeti !
Rusya'da hayvanat bahçesinde kaplan dehşeti !
Teksas'ta kilise katliamı : Çok sayıda ölü ve yaralı var !
Teksas'ta kilise katliamı : Çok sayıda ölü ve yaralı var !
Kerkük'te bombalı saldırı : Ölü ve yaralılar var !
Kerkük'te bombalı saldırı : Ölü ve yaralılar var !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim