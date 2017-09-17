Kocasının arabasını çarpan kadın korkudan intihar etti !

Rusya'da, kocasının tek başına binmesine izin vermediği arabayı kocasından habersiz alan 20 yaşındaki Anastasia Lysukho, Lada marka otomobil ile kaza yaptı.

Kocasının arabasını çarpınca korkup intihar etti

Direksiyon hakimiyetini kaybeden 1 çocuk annesi kadın 3 araca çarptı. Kaza, araçta yaklaşık 30.000 TL’lik bir hasara sebep oldu. Fakat panik olan kadın aracı kaza yaptığı yerde bırakarak koşarak eve gitti. Eve gelen eşi kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

KAZA YAPTI, KOCASINDAN KORKUP İNTİHAR ETTİ

Bıraktığı intihar notunda kaza nedeniyle kocasının kendisine kızmasından korktuğu için intihar ettiği anlaşıldı.

Rus polisi, “Aracın sigortasının olmaması ve kocasına bunu itiraf etmekten korkması dolayısıyla bu trajedi yaşandı. Ayrıca kadının kaza sonrasında sinir krizi geçirdiği ve ne yaptığının farkında olmadığı da tahmin ediliyor.” açıklamasında bulundu.