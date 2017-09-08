Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108334
ALTIN
148.631
DOLAR
3.4152
STERLİN
4.5099
EURO
4.1198
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan...
Galatasaray'dan imza şov ! 3 yıldız birden imzaladı
Son Dakika
Galatasaray'dan imza şov ! 3...
Yunan Uzman Staikos: Kütüphane binaları evrensel atmosfer için çok önemli
Yunan Uzman Staikos: Kütüphane binaları...
Adana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Adana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye...
Fenerbahçe'den son dakika David Silva bombası !
Fenerbahçe'den son dakika David Silva...

Klintseviç: ABD, IŞİD komutanlarını Rusya'ya karşı olduğu için tahliye etti

Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, IŞİD komutanlarını neden tahliye ettiğini açıkladı.

08 Eylül 2017 Cuma 09:42
Klintseviç: ABD, IŞİD komutanlarını Rusya'ya karşı olduğu için tahliye etti

Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, IŞİD saha komutanlarının ABD helikopterleriyle Deyrizor'dan tahliye edildiği haberlerinin büyük ihtimalle doğru olduğunu; böylelikle ABD'nin hala Rusya'ya karşı olduğunu bildirdi. 

Klintseviç Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 

"Terörle mücadele koalisyonu her ne kadar Amerikan helikopterlerinin 20'den fazla IŞİD saha komutanını tahliye ettiği haberlerini yalanlanmaya çalışsa da ABD'nin Afganistan dahil onlarca yıllık deneyimi bizi bu haberlerin %100 doğru olduğuna inandırıyor. Bu savaşı gören bir insan olarak Amerikalıların mücahitlerin tarafındaki katılımını hep hissediyorduk" ifadesini kullandı. 

Klintseviç, tarihe göz atmaya bile gerek olmadığını belirterek, "Tabi ki Deyrizor'dan yüzlerce terörist çıkarmak imkansız. Fakat sorun teröristlerin sayısında değil. ABD önceden de olduğu gibi Rusya'ya karşı olmaya devam ediyor" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irma Kasırgası'na Survivor'da yakalandı !
Irma Kasırgası'na Survivor'da yakalandı !
Uçak yolculuklarında yeni dönem: Ayakta yolculuk
Uçak yolculuklarında yeni dönem: Ayakta yolculuk
Arakan'daki katliamın tek sebebi : Petrol ve doğalgaz !
Arakan'daki katliamın tek sebebi : Petrol ve doğalgaz !
ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarına şok yasak !
ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarına şok yasak !
Rusya DAEŞ'in savaş bakanını öldürdü !
Rusya DAEŞ'in savaş bakanını öldürdü !
ABD'den Kuzey Kore'ye dev yaptırım !
ABD'den Kuzey Kore'ye dev yaptırım !
Meksika'da 8 büyüklüğünde deprem oldu, tsunami bekleniyor!
Meksika'da 8 büyüklüğünde deprem oldu, tsunami bekleniyor!
Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem Tsunami bekleniyor !
Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem Tsunami bekleniyor !
İnsanlığın eli kolu bağlı: Arakan'da çoğu çocuk onlarca insan boğuldu
İnsanlığın eli kolu bağlı: Arakan'da çoğu çocuk onlarca insan boğuldu
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim