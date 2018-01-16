Galeriler Videolar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
114418
ALTIN
163.040
DOLAR
3.8030
STERLİN
5.2314
EURO
4.6507
Fenerbahçe'de Robin van Persie krizi !
Fenerbahçe'de Robin van Persie krizi...
Fenerbahçe'de Adama Traore harekatı !
Fenerbahçe'de Adama Traore harekatı !
Taffarel , sol bek ile geliyor !
Taffarel , sol bek ile...
Barcelona'da istenmeyen adam Arda Turan !
Barcelona'da istenmeyen adam Arda Turan...
Arda Turan Başakşehir'e imzayı attı . Arda Turan'dan Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması
Arda Turan Başakşehir'e imzayı attı...

Kıyıya vuran teknenin içinden 7 kişinin cesedi çıktı !

Son dakika yabancı haber ajanslarından edinilen bilgilere göre Japonya'da sahile vuran teknenin içerisinde 7 kişinin cesedi bulundu.

16 Ocak 2018 Salı 16:27
Kıyıya vuran teknenin içinden 7 kişinin cesedi çıktı !

Son dakika yabancı haber ajanslarından edinilen bilgilere göre Japonya'da sahile vuran teknenin içerisinde 7 kişinin cesedi bulundu.Polis ekipleri, teknede eski Kuzey Kore liderleri Kim Il Sung ile Kim Jong Il'nin portrelerinin yer aldığı bir rozet ve Kore alfabesinin olduğu bir sigara paketi buldu.

Polis ekiplerinin Kanazawa kenti sahiline vuran alabora olmuş bir ahşap tekneyi incelediğini bildiriyor.Geçen hafta bulunan ancak kötü hava koşulları nedeniyle bu hafta incelenen teknedeki yedi cesedin çürümeye yüz tuttuğu açıklandı

Morga kaldırılan cesetlere otopsi yapılacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor .

Geçen hafta bulunan ancak kötü hava koşulları nedeniyle bu hafta incelenen teknedeki yedi cesedin çürümeye yüz tuttuğu açıklandı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binanın tepesinde donmuş halde bulundu !
Binanın tepesinde donmuş halde bulundu !
Köprü inşaatı çöktü ; Çok sayıda ölü ve yaralı var ..!
Köprü inşaatı çöktü ; Çok sayıda ölü ve yaralı var ..!
Belçika'da patlama ; Çok sayıda yaralı var !
Belçika'da patlama ; Çok sayıda yaralı var !
Esir düşen Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı !
Esir düşen Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı !
Bağdat'ta intihar saldırısı ; Onlarca ölü ve yaralı var ..!
Bağdat'ta intihar saldırısı ; Onlarca ölü ve yaralı var ..!
Amerika'da gündem Türk pizzacı ! Kadına kafa attı ...
Amerika'da gündem Türk pizzacı ! Kadına kafa attı ...
Beyaz Saray'da Donald Trump'tan küfürlü açıklamalar !
Beyaz Saray'da Donald Trump'tan küfürlü açıklamalar !
Paris'te 4 milyon euroluk dev soygun !
Paris'te 4 milyon euroluk dev soygun !
İsrail'li Bakan Ariel'den skandal açıklamalar ! Kan aksın istiyorlar ..!
İsrail'li Bakan Ariel'den skandal açıklamalar ! Kan aksın istiyorlar ..!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim