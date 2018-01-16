Kıyıya vuran teknenin içinden 7 kişinin cesedi çıktı !

Son dakika yabancı haber ajanslarından edinilen bilgilere göre Japonya'da sahile vuran teknenin içerisinde 7 kişinin cesedi bulundu.Polis ekipleri, teknede eski Kuzey Kore liderleri Kim Il Sung ile Kim Jong Il'nin portrelerinin yer aldığı bir rozet ve Kore alfabesinin olduğu bir sigara paketi buldu.

Polis ekiplerinin Kanazawa kenti sahiline vuran alabora olmuş bir ahşap tekneyi incelediğini bildiriyor.Geçen hafta bulunan ancak kötü hava koşulları nedeniyle bu hafta incelenen teknedeki yedi cesedin çürümeye yüz tuttuğu açıklandı

Morga kaldırılan cesetlere otopsi yapılacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor .

Geçen hafta bulunan ancak kötü hava koşulları nedeniyle bu hafta incelenen teknedeki yedi cesedin çürümeye yüz tuttuğu açıklandı