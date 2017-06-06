Kervana Ürdün de Katıldı! Katar İle İlişkiler Düşürüldü

Körfez ülkelerinin Katar'la ilişkileri kesme kararı almasının ardından bir adım da Ürdün'den geldi. Katar ile diplomatik ilişkilerinin düzeyini düşürdüğünü açıklayan Ürdün, ülkedeki Al Jazeera ofisini de kapattı.



Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed Momani, yaptığı açıklamada, Katar ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürülmesine ve ülkedeki Al Jazeera ofisinin kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.Momani, kararın bölgesel istikrarın sağlanması, Arap ülkelerinin politikalarının koordine edilmesi ve bölgedeki krizlere son verilmesi amacıyla alındığını kaydetti.



Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen dün teröre destek vermekle suçladıkları Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Suudi Arabistan dahil 7 ülkenin 'terröre destek verdiği' gerekçesiyle diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığı Katar ise misilleme yapmayacağını açıklamıştı. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman el Sani, bu ülkelere misilleme yapmayacaklarını ve Kuveyt'in arabuluculuk yapmasını kabul edeceklerini duyurdu.