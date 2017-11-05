Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
111293
ALTIN
158.767
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0676
EURO
4.4971
Kerkük'te bombalı saldırı : Ölü ve yaralılar var !
Kerkük'te bombalı saldırı : Ölü...
Suriye'de büyük katliam : 75 kişi öldü !
Suriye'de büyük katliam : 75...
Başkent'te pompalı saldırı : Ölü ve yaralılar var !
Başkent'te pompalı saldırı : Ölü...
Galatasaray'da Serdar Aziz şoku yaşanıyor !
Galatasaray'da Serdar Aziz şoku yaşanıyor...
Parasını alamayan işciler intihar için 30 katlı binaya çıktılar !
Parasını alamayan işciler intihar için...

Kerkük'te bombalı saldırı : Ölü ve yaralılar var !

Son dakika yabancı haber ajanslarından gelen bilgilere göre Kerkük'te bombalı bir saldırı gerçekleştiği duyuruldu.Saldırı sonucunda ölü ve yaralılarında olduğu öğrenildi.Kerkük'te iki ayrı intihar saldırısı oldu.

05 Kasım 2017 Pazar 16:03
Kerkük'te bombalı saldırı : Ölü ve yaralılar var !

Kerkük'te bugün öğlen saatlerinde iki ayrı intihar saldırısı gerçekleştirildiği açıklandı.Son dakika gelen bilgilere göre Irak'ın Kerkük şehrinde biri canlı bomba , biri bomba yüklü araç 2 ayrı saldırı gerçekleşti.Gerçekleştirilen saldılar sonrasında ölü ve yaralıların olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İlk belirlemere göre patlamalar sonrasında en az 5 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı açıklandı. Rudaw'ın geçtiği  haberine göre olayda ölenlerin Haşdi Şabi’nin Saraya Selam grubu mensupları olduğu açıklandı.Yaralıların ise hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemen'de polise bombalı saldırı : 7 polis öldü !
Yemen'de polise bombalı saldırı : 7 polis öldü !
Suriye'de büyük katliam : 75 kişi öldü !
Suriye'de büyük katliam : 75 kişi öldü !
Alman Televizyonu : ABD ile YPG işbirliği yapıyor !
Alman Televizyonu : ABD ile YPG işbirliği yapıyor !
Can Dündar , Hollanda'da rezil oldu ! Suçunu itiraf etti
Can Dündar , Hollanda'da rezil oldu ! Suçunu itiraf etti
Öğretmenin boğazını kesti , elektrikli testere ile intihar etti !
Öğretmenin boğazını kesti , elektrikli testere ile intihar etti !
ABD Başkanı Donald Trump :"İdam istiyorum !"
ABD Başkanı Donald Trump :"İdam istiyorum !"
Afganistan'da bomba yüklü tanker patlatıldı ! Onlarca ölü var
Afganistan'da bomba yüklü tanker patlatıldı ! Onlarca ölü var
Rusya'dan S-400 Füzesi Açıklaması!
Rusya'dan S-400 Füzesi Açıklaması!
ABD'de silahlı saldırı : 3 kişi öldü !
ABD'de silahlı saldırı : 3 kişi öldü !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim