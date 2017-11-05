Kerkük'te bombalı saldırı : Ölü ve yaralılar var !

Kerkük'te bugün öğlen saatlerinde iki ayrı intihar saldırısı gerçekleştirildiği açıklandı.Son dakika gelen bilgilere göre Irak'ın Kerkük şehrinde biri canlı bomba , biri bomba yüklü araç 2 ayrı saldırı gerçekleşti.Gerçekleştirilen saldılar sonrasında ölü ve yaralıların olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İlk belirlemere göre patlamalar sonrasında en az 5 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı açıklandı. Rudaw'ın geçtiği haberine göre olayda ölenlerin Haşdi Şabi’nin Saraya Selam grubu mensupları olduğu açıklandı.Yaralıların ise hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.