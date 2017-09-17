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Kerkük'te bombalı saldırı ; 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı !

Irak Kerkük'te bombalı saldırı ... Kerkük'te bomba yüklü aracın patlatılması sonucu ilk edinilen bilgilere göre 1 kişi öldü , 5 kişi de yaralandı.

17 Eylül 2017 Pazar 10:19
Kerkük'te bombalı saldırı ; 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı !

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kerkük kent merkezinin Aden Mahallesi'nde düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla en yakın sağlık merkezlerine nakledildi.

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