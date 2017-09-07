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Kendisine tecavüz etmeye çalışan adamın cinsel organını kesti

Hindistanda korkunç olay.20 yaşındaki genç kız çalıştığı işyerinde kendisine tecavüz etmeye çalışan adamın kulağını ısırdı ve penisini bıçakla kesti ..

07 Eylül 2017 Perşembe 16:33
Kendisine tecavüz etmeye çalışan adamın cinsel organını kesti

Yerel medya, adamın en yakın devlet hastanesine acilen yetiştirildiğini ve yapılan müdahale sonucu taburcu olan adamın tutuklandığını duyurdu.

Hindistan'da sıklıkla tecavüz ve taciz vakaları gündeme geliyor.

HİNDİSTAN'DA TECAVÜZCÜLER ÇOĞALDI

Geçtiğimiz günlerde, Hindistan'da bir mahkeme, 2002'de iki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle Cuma günü mahkeme tarafından suçlu bulunan Gurmeet Ram Rahim Singh adlı guruyu (Sanskritçede "öğretmen" veya "usta" anlamına geliyor) 20 yıl hapis  cezasına mahkum etti.

Daha önce Gurmeet Ram Rahim Singh'in iki tecavüz suçundan verilen 10 yıllık hapis cezalarını aynı anda yatacağı söylenmişti. Ancak Singh'in avukatları daha sonra müvekkillerinin verilen cezaları arka arkaya yatacağını doğruladı.

Decha Sacha Sauda adlı dini tarikatın 50 yaşındaki lideri Gurmeet Ram Rahim Singh'in masum olduğunu savunan on binlerce takipçisi kararı sokaklarda protesto etmiş, güvenlik görevlileriyle çıkan çatışmalarda en az 38 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Pazartesi günü mahkemenin kararı sonucu birçok eyalette protestoların büyüyeceği endişesiyle, ülkede güvenlik önlemleri artırıldı.

Tarikatın merkezi sayılan Haryana eyaletinin Sirsa ilçesi ile Pencab eyaleti dahil birçok bölgede, sokağa çıkma yasağı getirildi.

Son Güncelleme: 07.09.2017 17:41
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