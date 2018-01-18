Kazakistan'da dehşet ! 52 kişi yanarak can verdi ..!

Kazakistan'da bir otobüsün yanması sonucu 52 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanlığı, hareket halindeki aracın alev alması sonucu ortaya çıkan cehennemden yalnızca bir kişinin kurtulabildiğini açıkladı.Son dakika yabancı haber ajanslarından edinilen bilgilere göre Kazakistan'da bir otobüsün alev alması sonucu içindekilerin yanarak öldüğü ve sadece otobüsten 1 kişinin kurtulduğu öğrenildi.

Ölenlerin tümünün Özbekistan vatandaşı olduğu ve , Kazakistan'dan Rusya'ya çalışmaya giden göçmen Özbek işçiler olduğu iddia ediliyor.

Meydana gelen korkunç olayın saat 10:30 sıralarında Özbekistan'a yakın Aktöbe bölgesinde gerçekleştiği öğrenildi.