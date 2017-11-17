Kazakistan'da büyük FETÖ operasyonu !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Eylül ayında Kazakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında Kazakistan düğmeye bastı ve ülkede geniş çaplı terör örgütü FETÖ operasyonları başlatıldı.Cumhurbaşlanı Erdoğan'ın Kazakistan'daki en önemli konusu "FETÖ'nün Orta Asya yapılanması" olarak biliniyordu.

Kazakistan'da terör örgütü FETÖ ile bağlantılı oldukları öğrenilen FETÖ üyeleri sorgularının ardından Türkiye'ye teslim edildi.Terör örgütü FETÖ'nün üst düzey Orta Asya yetkililerinin ise Kırgızistan'a kaçtığı öğrenildi.

Şüphelilerin ve FETÖ ile bağlantısı olduğu öğrenilen vatandaşların yasal işlemlerinin ardından Kazakistan'daki oturum izinlerinin iptal edildiği öğrenildi.