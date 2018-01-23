Kayak merkezinde volkanik patlama ! Ölü ve yaralılar var

6 kişinin kurtarıldığı, bazılarının yaralı olduğu söylenirken, BBC en az 10 kişinin volkanik taşlardan dolayı yaralandığı belirtildi. Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre Japonya'da Kusatsu bölgesi yakınlarında bir kayak merkezinde bulunan yanardağın faaliyete geçtiği öğrenildi.Olayda en az 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin ise yaralı olduğu bildiriliyor.

Japon medyası birkaç kişinin çığın altından kurtarıldığını aktardı.

Japonya'nın 110 aktif yanardağı var ve bunların 47'si izleniyor. Eylül 2014'te, Japonya'daki en büyük volkanik felaket olan Ontake Dağı patlamasında 63 kişi hayatını kaybetmişti.