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Katar Mesaj Verdi : Misilleme Yok, Uzlaşı İstiyoruz

7 Arap ülkesinin teröre destek verdiği iddiası ile diplomatik ilişkilerini kestiği Katar'dan açıklama geldi: Misilleme yok, uzlaşı istiyoruz

06 Haziran 2017 Salı 10:44
Katar Mesaj Verdi : Misilleme Yok, Uzlaşı İstiyoruz

Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, petrol zengini Körfez ülkesi Katar’la diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuş, ülkeler arasında uçak seferleri iptal edilmişti. 7 ülke Katar'la ilişkilerinin kesmesine gerekçe olarak 'teröre verdiği desteği' gösterdi. 

MİSİLLEME YOK

Katar Dışişleri Bakanı, Körfez'deki komşularına karşı misilleme yapmayacaklarını ve diyalog istediklerini söyledi.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Yemen ve Maldivler'e yaptığı çağrıda, "Uzlaşıya hazırız" mesajı verdi.



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