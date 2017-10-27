Katalonya'da bağımsızlık çoşkusu yaşanıyor !

Katanların bağımsızlık için yaptığı referandum sonrasında İspanya'da hareketli saatler yaşanıyor.atalonya parlementosunda yapılan bağımsızlık oylamasında karar açıklandı.Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan etti.Bağımsızlık referandumunun başlamasıyla kent meydanlarına toplanan Katalanlar kararın açıklanmasıyla büyük bir sevinç yaşadı.Katılım oranı yüzde 43 olan referandumda halkın yüzde 90'ı bağımsızlığa "Evet" demişti.

Daha öncede 1 Ekim'de gerçekleştirilen referandum İspanya Hükümeti tarafından 'yasa dışı' olarak kabul edilmişti.

Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesiyle İspanya Hükümeti harekete geçti.İspanyol Senatosu , Katalan hükümetinin feshedilmesini oylamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde İspanya Adalet Bakanı Rafael Catalá, "Biz İspanyolları bölmek için burada değiliz. Ancak birileri İspanya toprağı adına bir bağımsızlık ilan edecek olursa, bunu yetkilerini aştığı için yapamazlar" ifadelerini kullanmıştı.