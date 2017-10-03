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Katalanlar, Bağımsızlık Referandumu Sonrası Sokağa Çıktı!

Madrid yönetimi tarafından yasa dışı olarak nitelendirilen ve 1 Ekim'de Katalonya'da gerçekleşen bağımsızlık referandumu sonrası, Barselona'da on binlerce kişi sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

03 Ekim 2017 Salı 14:55
Katalanlar, Bağımsızlık Referandumu Sonrası Sokağa Çıktı!

Katalanlar tarafından yasa dışı olmasına rağmen, 2 milyon 262 bin 424 kişinin katılımı ile pazar günü gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunda, sandıktan yüzde 90.09 oranında 'evet' çıktı. 

REFERANDUMDA 894 SİVİL YARALANDI

İspanyol Hükümeti tarafından referandum sonuçlarının geçerli sayılmamasını ve seçimlerde polisin, 894 sivilin yaralanmasına neden olan, aralarındaki bazı yaşlıları da ciddi şekilde etkileyen biber gazlı ve plastik mermili mühadelesini protesto etmek isteyen binlerce Katalan sokağa döküldü. 

ULAŞIMDA İNDİRİM YAPILDI

Barselona'da tam bir sessizlik içinde gerçekleşen eylem, saat 06.30-09.30 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu ulaşımda yüzde 25'lik asgari hizmeti garanti ettiğini açıklayan Katalonya Hükümeti'nin de verdiği destekle, yerel saate göre saat 06.30'da başladı.

İŞÇİ SENDİKALARI DESTEKLEDİ

Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) başta olmak üzere küçük boyuttaki işçi sendikaları ve bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) ile Omnium Cultural adlı dernekler, genel grev için "ulusal grev" tanımlamasını yaptı. İspanya'nın en büyük işçi sendikalarından İşçiler Genel Birliği (UGT) ve İspanya İşçi Sendikaları Federasyonu (CCOO) de greve doğrudan destek vermese de olası bir gerginliği önlemek için üyelerine işverenlerle anlaşarak işe gitmemeleri çağrısını yaptı.

HAYAT DURDU

Neredeyse tüm Katalanların sokağa döküldüğü eylemden, tüm sektörden insanlar olduğu için hayat durma noktasına geldi. Yapılan açıklamalara göre, grevden dolayı taksilerin çalışmadığı, okulların büyük bir bölümünün kapalı olduğu, açık olanlarında da eğitim verilmediği ve hastanelerde acil ameliyatlar dışında tüm randevuların başka günlere alındığı bildirildi.

Son Güncelleme: 03.10.2017 15:46
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