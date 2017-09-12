Galeriler Videolar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109458
ALTIN
145.416
DOLAR
3.4097
STERLİN
4.5001
EURO
4.0826
Yüzme ile engelleri kaldırdı
Yüzme ile engelleri kaldırdı
Kasırga uçuşları iptal ettirdi, Miami'ye ilk sefer ne zaman?
Kasırga uçuşları iptal ettirdi, Miami'ye...
New York Moda haftasında Numan Ataker imzalı bir Karadeniz rüzgarı...
New York Moda haftasında Numan...
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'nin katil zanlısı yakalandı!
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın...
Cumhuriyet Gazete'si Davası: 'Tutukluluk hali devam edecek'
Cumhuriyet Gazete'si Davası: Tutukluluk hali...

Kasırga uçuşları iptal ettirdi, Miami'ye ilk sefer ne zaman?

THY, ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Irma kasırgası'ndan sonra ilk Miami seferini, 13 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirecek.

12 Eylül 2017 Salı 10:15
Kasırga uçuşları iptal ettirdi, Miami'ye ilk sefer ne zaman?

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Irma kasırgası nedeniyle 9,10 ve 11 Eylül tarihlerinde Miami seferlerinin iptal etmek zorunda kalan THY, 13 Eylül Çarşamba günü ilk seferini gerçekleştirecek. THY İptal olan seferler nedeniyle bölgeden ayrılamayan yolcular için de Miami’den İstanbul’a ek sefer koydu.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Miami yolcularımızın dikkatine;

 Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan Irma kasırgası nedeniyle yolcularımızın uçuşlarının aksamaması için, 13 Eylül tarihinde Miami’den İstanbul’a bir ek sefer planlanmıştır.  TK6882 uçuş koduyla icra edilecek seferimiz 03.30 lokal saati ile hareket edecektir. Yarın aynı zamanda TK77 IST-MIAMI seferi de saat 13.30'da icra edilecek.”

Havana seferi de iptal oldu

Bu arada Irma kasırgası nedeniyle THY’nin Havana uçuşu da iptal oldu. THY resmi sitesinden yapılan duyuruda “12 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek TK-183 numaralı İstanbul - Havana - Caracas - İstanbul seferlerimizin Havana uçuşları Irma Kasırgası nedeniyle iptal edildi. Seferlerimiz İstanbul - Caracas - İstanbul güzergâhında tarifeli saatlerinde gerçekleştirilecektir” denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Angela Merkel'den Almanya'daki Türklere çağrı :'Burada evinizdesiniz'
Angela Merkel'den Almanya'daki Türklere çağrı :'Burada evinizdesiniz'
Miami'de yağmalanma ve hırsızlık olayları başladı !
Miami'de yağmalanma ve hırsızlık olayları başladı !
Musul'da enkaz altından 2 bin 650 ceset çıkartıldı ! Irak'ta katliam..
Musul'da enkaz altından 2 bin 650 ceset çıkartıldı ! Irak'ta katliam..
İran'dan beklenen Türkiye açıklaması geldi !
İran'dan beklenen Türkiye açıklaması geldi !
Engelli kız uykusundayken fareler tarafından saldırıya uğradı!
Engelli kız uykusundayken fareler tarafından saldırıya uğradı!
Polis konvoyuna saldırı .Onlarca polis hayatını kaybetti !
Polis konvoyuna saldırı .Onlarca polis hayatını kaybetti !
Frankfurt Havalimanı'nda şok saldırı : Çok sayıda yaralı var !
Frankfurt Havalimanı'nda şok saldırı : Çok sayıda yaralı var !
İsviçre'de tren kazası: 27 yaralı
İsviçre'de tren kazası: 27 yaralı
Rusya'da 'yamyam cerrah' paniği yaşanıyor !
Rusya'da 'yamyam cerrah' paniği yaşanıyor !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim