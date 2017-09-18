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Karayipler'de Irma Kasırgası'ndan sonra Maria kasırgası tehdidi !

ABD'nin Florida eyaletini ve Karayip Adaları'nı kasıp kavuran Irma Kasırgası'ndan sonra Karayipler'de Maria kasırgasının tehdidi yaşanıyor.

18 Eylül 2017 Pazartesi 12:11
Karayipler'de Irma Kasırgası'ndan sonra Maria kasırgası tehdidi !

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden (NHC) yapılan açıklamada Maria'nın Karayipler'de Leeward Adaları'na yaklaştığı ve 48 saat içinde şiddetini artıracağı söylendi.

Bölgede en az 37 kişinin ölümüne milyonlarca kişinin de tahliye edilmesine yol açan Irma'nın ardından Maria konusunda Guadeloupe, Dominica, St Kitts ve Nevis, Montserrat ve Martinique adaları için alarm verildi.

ABD ve İngiltere'ye ait Virgin Adaları, St Martin, St Barts, Saba, St Eustatius ve Anguilla adalarında kasırga gözlem ekipleri devreye sokuldu.

NHC son tahmininde Maria kasırgasının şimdilik saatte 24 kilometre hızla, kasırganın merkezinin Barbados adasının 225 kilometre kuzey doğusundan batıya doğru ilerlediğini açıkladı.

NHC "Maria'nın merkezi Pazartesi gecesi Leeward Adaları'nı geçerek Salı gecesi Karayip Denizi'nin kuzey doğrusuna ilerleyecek" dedi.

Hızını saatte 137 kilometreye çıkarması beklenen Maria'nın ilk önce Antigua ve Barbuda'yı vurması bekleniyor.

NHC kasırga sonucu gel-git seviyesinin 1.5-2 metre yükseleceğini ve bölgeye 51 cm yağmur düşeceğini de bildirdi.

Bölgedeki adaların bazıları Kategori 5 olarak belirlenen ve hızı saatte 300 kilometreye varan Irma nedeniyle milyarca dolarlık hasar görmüştü.

Irma kasırgası ABD'de Florida, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina ve Alabama'yı etkilemiş ve 6.9 milyon kişinin tahliye edilmesine neden olmuştu.

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