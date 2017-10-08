Kabe imamlarının hocası olan El Kubeysi , hayatını kaybetti !

Kabe'de imamların hocası olarak tanınan Ümmül Kura Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmed Abdurrezzak El Kubeysi, tedavi görmesi için kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.Öğrenilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tedavi görmesi için Türkiye'ye getiren Ümmül Kura Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmed Abdurrezzak El Kubeysi, kaldırıldığı Bağcılar'daki Medipol Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Birçok kabe imamının da hocalığının yapan Prof. Dr. Ahmed Abdurrezzak El Kubeysi, üniversitede Türk İslam Alimlerinin yetiştirilmesinde özel olarak ilgileniyordu. Prof. Dr. Ahmed Abdurrezzak El Kubeysi'nin birçok eseri deTürkçe'ye çevrilmiştir.