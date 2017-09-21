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Japonya' Başbakanı Shinzo Abe'den flaş Kuzey Kore çağrısı !

Japonya Başbakanı Shinzo Abe , BM Genel Kurulu'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Abe , Kuzey Kore'ye karşı "diyalog süreci"nin artık bittiğini ve şimdi "baskı zamanı" olduğunu bildirdi.

21 Eylül 2017 Perşembe 10:10
Japonya' Başbakanı Shinzo Abe'den flaş Kuzey Kore çağrısı !

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR TEHDİT

 ABD Başkanı Donald Trump'ın BM kürsüsünden yaptığı konuşmada Kuzey  Kore rejiminin "tamamen imha"sı şeklindeki sert ifadelerinden sonra Japonya Başbakanı Abe de Kuzey Kore'nin füze denemelerinden vazgeçmeyeceğini ve "benzeri görülmemiş bir tehdit" olduğunu söyledi.
 
Kuzey Kore konusunda, "gerekli olan şey eylem" diyen Abe, "Kuzey  Kore'nin provokasyonlarına bir son verebilmemiz, uluslararası toplumun dayanışmasına bağlıdır. Fazla zamanımız kalmadı." ifadelerini kullandı.
 
Abe, konuşmasında şunları kaydetti:
 
"Kuzey Kore bir füze denemesi daha yaparak karara (BM Güvenlik Konseyi  kararı) uymadığını şimdiden göstermiş durumda. Karar başlangıcın ötesinde bir şey  değildir. Füze yapımı için gerekli maddi, insani ve teknoloji gibi kaynakların  Kuzey Kore'ye gitmesini engellemek zorundayız."

ŞİMDİ DİYALOG ZAMANI DEĞİL

"Şimdi diyalog zamanı değil. Artık baskı uygulamanın zamanı geldi."  diyen Abe, "Sadece BM'nin Kuzey Kore'ye yeni yaptırımları kabul etmesiyle memnun  olamayız. Şimdi önemli olan yaptırımlar sekteye uğramadan yürürlüğe konmalı ve bu da Çin ve Rusya ile yakın işbirliği gerektiriyor." ifadesini kullandı.

TRUMP KUZEY KORE'Yİ 'TAMAMEN YOK ETME' UYARISINDA BULUNMUŞTU
 
ABD Başkanı Trump da Abe'nin konuşmasından bir gün önce yaptığı ilk BM  hitabında, ABD'nin tehdit edilmesi halinde Kuzey Kore'yi "tamamen yok etme" uyarısında bulunmuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı bulunan iki doğu bloğu  ülkesi Çin ve Rusya, Kuzey Kore'nin nükleer füze deneme programı konusundaki  krizde diyalog önerisinde bulunurken, bu yıl BM Genel Kurulu çalışmalarına  katılmayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump'ın sert Kuzey Kore açıklamasını  eleştirmişti.

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