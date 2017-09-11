İtalya'da şiddetli yağış ve heyelan can aldı 6 kişi öldü 2 kişi de kayboldu !

Ülkenin kuzeybatısındaki Ligurya ve Toskana bölgelerinde, dün akşamdan beri etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları can kayıplarına yol açtı. İtalyan Rainews24'ün haberinde, yağışlardan en çok etkilenen yerleşim yerlerinden Livorno kentinde, 1'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

2 KİŞİ KAYBOLDU

Hayatını kaybedenlerden 4'ünün bir bodrumda sıkışarak can verdiği belirtilirken, yine Livorno yakınlarında 2 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.

HEYELAN MEYDANA GELDİ

Şiddetli yağışların, Livorno civarında arazi yapısının engebeli olması nedeniyle çok sayıda heyelan ve toprak kaymasına neden olduğu vurgulandı.



ACİL DURUM DEVAM EDİYOR

Livorno Belediye Başkanı Filippo Nogarin da Twitter'daki hesabından kentteki acil durumun devam ettiğini yazdı. Bu arada, itfaiye ekipleri de Floransa, Pisa ve Livorno kentleri arasında ulaşımı sağlayan otoyolu taşkın riskine karşı ulaşıma kapattı.

METRODAKİ 6 İSTASYON ULAŞIMA KAPATILDI

Şiddetli yağışlar, başkent Roma'da da etkisini gösterirken, kent ulaşımında ve özellikle de metroda aksaklıklara yol açtı. Yağışlar nedeniyle metronun A hattının 6 istasyonunun ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Roma Belediyesi de vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

IRMA KASIRGASI ABD'DE CAN ALDI

Karayipler ve Küba'da 27 kişinin hayatına mal olan Irma Kasırgası ABD'nin Florida eyaletine ulaştı. Kasırgada ilk can kaybı haberi bir saat dolmadan geldi. Reuters haber ajansı bir kişinin öldüğü bilgisini paylaşırken, bazı kaynaklar en az 3 can kaybı olduğunu belirtiyor. Faciada ufak çaplı yaralanmalar da yaşanıyor.