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İtalya'da korkunç tren kazası ; Çok sayıda ölü ve yaralı var !

Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre İtalyan'ın Milano kentinde bir banliyo treninin raylardan çıktığı öğrenildi.Meydana gelen kazada ölü ve yaralıların da olduğu öğrenildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:54
İtalya'da korkunç tren kazası ; Çok sayıda ölü ve yaralı var !

Son dakika edinilen bilgilere göre İtalyan'ın Milano kentinde  bir banliyo treninin raylardan çıktığı öğrenildi.Meydana gelen kazada ölü ve yaralıların da olduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre kazada en az 2 kişinin öldüğü ve 50 kişinin üzerinde de yaralı olduğu öğrenildi.Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi.

Yetkililer, trenin Milano'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Pioltella'da raydan çıktığını dile getirdi.

Yerel kaynaklar 100'den fazla yaralının hastaneye taşındığını ve 10 yaralının durumunun ağır olduğunu aktarıyor.

Bölgeden gelen fotoğraflar kazanın ciddiyetini de gözler önüne seriyor.

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