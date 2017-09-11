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İsviçre'de tren kazası: 27 yaralı
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İsviçre'de tren kazası: 30 yaralı

İsviçre'de tren kazası: 27 yaralı

İsviçre'nin Andermatt bölgesinde iki tren birbirine çarptı. İlk belirlemelere göre 27 yaralı var...

11 Eylül 2017 Pazartesi 15:49
İsviçre'de tren kazası: 27 yaralı

İsviçre'nin Uri kantonuna bağlı Andermatt adlı dağ köyündeki tren istasyonunda iki tren birbiriyle çarpıştı. İsviçre polisi, kazada 30işinin yaralandığını duyurdu.

Yaralıların sağlık durumları hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Urner Zeitung gazetesi, kazanın trenlerden birindeki arızadan kaynaklandığını aktardı.

İsviçre’nin çok satan gazetelerinden Blick, tren istasyonundaki 2. rayda kazanın meydana geldiğini yazarken, toplam 4 vagonun hasar gördüğünü ve trenlerde toplam 100 yolcu olduğunu duyurdu.

Son Güncelleme: 11.09.2017 16:20
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