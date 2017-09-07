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İsrail uçakları Suriye'yi vurdu !

İsrail uçakları Suriye'yi vurdu.Şam yönetimi saldırıyla ilgili ilk açıklasında bilimsel araştırma merkezinin hedef alındığını ve 2 askerin öldüğünü açıkladı.

07 Eylül 2017 Perşembe 10:48
İsrail uçakları Suriye'yi vurdu !

İsrail, Suriye'de rejime ait mevzilere hava saldırısı düzenledi. Şam rejimi, İsrail jetlerinin Hama yakınındaki Masyaf'ta yer alan mevzileri vurduğunu açıkladı.

Lübnan hava sahasını kullanarak Suriye'ye giren jetlerin bombardımınanda iki asker öldü.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, vurulan yerin Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi olduğunu duyurdu. Vurulan yer, Suriye ordusunun silah geliştirdiği ve ABD'nin yaptırım uyguladığı bir merkez.

Söz konusu merkez, Han Şeyhun'da en az 89 sivilin öldüğü kimyasal saldırıda kullanılan gazın üretildiği yer olarak biliniyor.

Birleşmiş Milletler, Şam rejiminin Han Şeyhun'da sarin gazı kullandığını dün resmen ilan etmişti.

İsrail, iç savaşın yedinci yılına girdiği Suriye'de daha önce de benzer saldırılar düzenlemişti.

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