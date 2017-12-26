İsrail polisi Batı Şeria'da okula bomba attı !

Son dakika gelen bilgilere göre İsrail polisinin işgal altındaki Batı Şeria Cenin’in güney batısında bulunan Ya’bad kasabasında bir okula baskın düzenlediği öğrenildi. İsrail polisinin okula attığı ses ve göz yaşartıcı bombalar sebebiyle öğrencilerin rahatsızlandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Okul müdürü saldırı sonrasında yaptığı açıklamalarda yarıyıl sınavına katılan öğrenciler arasında paniğe yol açtığını söyledi.İsrail polisinin sürekli bölgede hazır bulunduğu, okula girerken ve çıkarken öğrencileri tahrik ettiği de öğrenildi.

Bununla birlikte okulda bazı öğrencilerin de gözaltına alındığı, okuldaki çocukların büyük panik yaşadığı belirtildi.