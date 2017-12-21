İsrail Parlamentosu'nda tartışmanın konusu : Recep Tayyip Erdoğan !

ABD Başkanı Donald Trump'un skandal Kudüs kararının ardından tüm dünyadan tepkiler gelirken en büyük tepkiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs ve Filistin davasına ilişkin yaptığı açıklamalar İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) tartışmaya açıldı.

Likud Partisi milletvekili aşırı sağcı Yehuda Glick ile bazı İsrailli sağcı milletvekillerinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs'e ilişkin açıklamalarından dolayı cezalandırılmasını istemeleri" üzerine, konunun Knesset Genel Kurulu'nda tartışmaya açılmasına Filistin asıllı milletvekili Ahmed et-Tiybi tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrının son derece onurlu bir tavır olduğunu vurgulayan Tiybi şunları kaydetti: "Türkiye Cumhurbaşkanı ve halkının Trump'ın kararına karşı ortaya koyduğu tavır onurlu bir tavırdır. Tüm Arap ve İslam ülkeleri, Filistin halkının davasına destek vermek için böylesi bir tavır ortaya koymalıdır."