İsrail ordusu tanklarla Gazze'ye saldırdı...

İsrail 2006 yılından beri abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne tanklarla saldırı düzenledi.İsrail'li yetkililerden yapılan açıklamada Gazze Şeridi'nden İsraile doğru ateş açıldığını ve bunun üzerine karşı saldırıya geçildiğini bildirdi.Gazze tarafından ise bu saldırıyı üstlenen herhangi bir grup olmadı.Saldırılarda herhanbi bir can kaybının yaşanmadığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İsrail yaklaşık 2 milyon Filistinli'nin yaşadığı Gazze şeridini Hamas'ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından bu yana işgal ve abluka altında tutuyor.