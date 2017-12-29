İsrail ordusu tank atışlarıyla Gazze'yi vurdu !

Son dakika Gazze'de sıcak saatler yaşanıyor.Son dakika edinilen bilgilere göre İsrail'in ordusunun Gazze'yi tank atışlarıyla ve bir hava aracıyla vurduğu öğrenildi.İsrail ordusu ise Gazze'den ülkenin güneyine atılan 2 roketi düşürdüğünü duyurdu.

İsrail, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerden ikisini füze savunma sistemiyle havada imha etti. Ülkenin güneyinde sirenler çaldı. İsraillilerin o anlarda yaşadığı korku ve panik ise saniye saniye kaydedildi.

İsrail ordusu (IDF) tarafından yapılan açıklamada ; "Birkaç dakika önce şaar HaNegev ve Sdot Negev bölge konseylerinde sirenler duyuldu. Gazze'den 3 (roket) atışı yapıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi 2 roketi vurdu" ifadeleri kullanıldı.