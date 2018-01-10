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İsrail'li Bakan Ariel'den skandal açıklamalar ! Kan aksın istiyorlar ..!

İsrail Tarım Bakanı Ariel'den skandal açıklamalar ... İsrail Tarım Bakanı Ariel, güvenlik güçlerinin Filistinlilere müdahalesinde yeterince kan akmadığını savundu, “Ölümler ve yaralanmaların zamanı geldi” dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:07
İsrail'li Bakan Ariel'den skandal açıklamalar ! Kan aksın istiyorlar ..!

Yerel Reshet Bet radyosuna konuşan İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel adeta kanla beslendiklerini dünyaya duyurdu.

 İsrailli güvenlik güçlerinin Gazze’deki Filistinlilere müdahalesinin daha sert olması gerektiğini savunan Ariel, “Nasıl bir özel silahımız var ki, ateş açıyor ve duman bırakıyor ama kimse yaralanmıyor? Ölüm ve yaralanmaların da artık yaşanması lazım” diye konuştu.

İsrailli bakan, Hamas’ın saldırılarına yönelik soruya da “Kendimizi savunmamalıyız, saldırıyor olmamız lazım. Bir insan size saldırmaya geliyorsa, önce ona saldırın” ifadesini kullandı

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