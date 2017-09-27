İsrail'li asker kendini patlattı : 2 ölü , 4 yaralı var !

Suriye'nin güneybatısı İsrail'in ise kuzeydoğu ucundaki tepelik bölge olan Golan Tepeleri İsrail işgali altında bulunuyordu.İsrailli askerlerin eğitimleri sırasında bir askerin yanlışlıkla bombayı patlatması sonucu ortalık savaş alanına döndü..Eğitim esnasında askeri araçtaki askerin üzerindeki mühimmatların patlaması sonucu 1'i subay olmak üzere 2 askerin öldüğü , 4 askerinde yaralandığı öğrenildi.Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruştuma başlatıldığı bildirildi.