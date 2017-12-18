İsrail , Gazze'ye hava saldırısı düzenledi !

Filistin emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre,srail'in Gazze'de bulunan Hamas'ın askeri kanadına hava saldırısı düzenlediği öğrenildi. Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 3 mevziyi vurduğu bildirildi.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeybatısında El-Bahriyye, Askalan ve El-Vaha olarak bilinen 3 noktaya hava saldırısı düzenlediği öğrenildi.İlk belirlemelere göre düzenlenen saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

İsrail polislerinin dün gerçekleştirilen saldırının ardından yapıtığı açıklamalarda fırlatılan iki roketten birinin Askalan (Aşkelon) bölgesinde boş alana isabet ettiği, olayda ölen ya da yaralananın bulunmadığı ifade edilmişti.