İsrail'den şok açıklama : "Pkk , İsrail'in dış politikasına hizmet ediyor''

İsrail Savunma Güçleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, geçtiğimiz günlerde ABD'de katılıdığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.

''PKK BİZİM İÇİN TERÖR ORGANİZASYONU DEĞİL"

Golan, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'ndeki konuşmasında, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini söylerek şöyle konuştu:

''PKK bizim için terör organizasyonu değil, İsrail'in dış politikasına hizmet ediyorlar.''

"BÜYÜK KÜRDİSTAN KURULMALIDIR"

Golan, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılacak referandum ile ilgili, "Tüm kürtlerin katılımıyla Büyük Kürdistan kurulmalıdır" açıklamasında bulundu.