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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan son dakika 'Pkk' açıklaması !

Geçtiğimiz günlerde eski İsrail Genelkurmay Başkanı Yair Golan'ın yapmış olduğu pkk açıklaması büyük tepki çekmişti.Bunu üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu o açıklamalara karşı niteliğinde bir açıklamada bulundu.

13 Eylül 2017 Çarşamba 14:33
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan son dakika 'Pkk' açıklaması !

srail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı "bağımsızlık referandumundan" önce Kürt halkının kendilerine ait bir devlet elde etme yönündeki meşru çabalarını desteklediklerini belirtti.
 
Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, "Terörizmin her türlüsünü reddeden İsrail, Kürt halkının kendilerine ait bir devlet elde etme yönündeki meşru çabalarını destekliyor" değerlendirmesinde bulunuldu.
 
İSRAİL: "PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"
 
Açıklamada, "İsrail, PKK'yı reddediyor ve terörist bir örgüt olarak görüyor" ifadesi de kullanıldı.
 
AÇIKLAMADA DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA
 
Jerusalem Post'un haberinde, Netanyahu'nun bu açıklamayı eski İsrail Genelkurmay Başkanı Yair Golan'ın "PKK'yı terörist bir örgüt olarak görmediği" sözlerinden bir hafta sonra yapmasına dikkat çekildi. Golan, geçen hafta Washington Yakın Doğu Politika Enstitüsünde yaptığı konuşmanın soru-cevap bölümünde, şahsi görüşünün "PKK'nın terörist bir örgüt olmadığı" yönünde olduğunu söylemişti.
 
İsrail'in 1960'ların başından bu yana Kürt halkıyla iyi iş birliği yaptığını ifade eden Golan, "Ortadoğu'nun kaderiyle ilgili en olumlu gelişmenin, bir tür Kürt oluşumunun -bağımsız bir oluşumun- ortaya çıkması olacaktır" açıklamasını yapmıştı.
 
GEÇTİĞİMİZ AYDA DESTEK VERMİŞTİ
 
İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen ay da Irak'ta bağımsız bir Kürt devletini desteklediğini belirterek Kürtleri "değerlerini paylaşan cesur, Batı yanlısı insanlar" olarak nitelendirmişti.

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