İspanyol Bakan, Katalanlar 'Hile' Yapıyor Dedi!

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un dün parlamentoda bağımsızlık ilanını askıya aldıklarını açıklamış, bağımsızlık ilanının İspanya hükümeti ile yürütülecek müzakereler sonucu yapılması gerektiğini belirtmişti.

'HİLE YAPIYORLAR'

Bunun üzerine Fransız radyo istasyonu Europe 1'e konuşan, İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis bu konuşmanın 'Hile' olduğunu öne sürdü. Puigdemont'un Katalonya parlamentosunda yaptığı konuşmanın, 'bir şey söyleyip bunun tam tam tersini uygulama hilesi' olduğunu savundu.

Dastis, Katalonya'da yeni bir referandum yapılmasına İspanyol anayasasının izin vermeyeceğini söyleyip, Katalanların bir kısmının, İspanya'nın tamamı için karar vermesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.