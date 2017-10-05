İspanya'da hareketli saatler ! Askeri sevkiyat başladı ...

İspanya'da Katalonya bölgesine askeri sevkiyat başladı.

Katalanlar ile İspanya polisi arasında sürekli çatışma yaşanıyor.İspanya ordusu polislere lojistik destek sağlamak için bölgeye çok sayıda asker gönderdi.Bu yaşananlar Katalanlar tarafından büyük bir endişe ile karşılanırken bunun bir işgal hamlesi olduğunu açıkladılar.

İspanya'da Barselona sokaklarında referandum öncesi olaylar henüz yatıştırılamamışken şimdide referandum sonrası olaylar yatıştırılmaya çalışıyor.Yaşanan bu protestoları bastırmak için polis sürekli şiddete başvuruyor.İki tarafın liderleri de ortamı yumuşatmak yerine sert açıklamalarda bulunuyor.

İspanya Kralı 6.Felipe Katalan liderine seslenerek " 'Katalonya yönetimi, Katalan halkını böldü ve karşı karşıya getirdi, İspanya'nın birliğini ve ulusal egemenliğini parçalamaya çalıştı." dedi.Ardından referandumu tanımadıklarını ifade eden kral 6.Felipe ; "Anayasayı, demokrasiyi ve İspanyol devletinin güçlerini sistematik bir şekilde çiğnediler.' dedi.

Bu açıklamaların ardından konuşan Katalan Lideri Carles Puigdemont ise yaptığı açıklamalarda "Referandum sonucunun uygulanabileceğini yani bölgede bağımsızlık ilan etmek istiyoruz." dedi.