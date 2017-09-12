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Irma Kasırgası sonrası Bahamalar'da okyanus yok oldu !

Bahamalar'daki okyanus suyunun çekilmesi büyük paniğe neden oldu.Yetkililer tsunami konusunda uyardı.Neyse ki korkulan olmadı çekilen sulartsunami şeklinde değil ağır ağır yerine geldi.

12 Eylül 2017 Salı 10:37
Irma Kasırgası sonrası Bahamalar'da okyanus yok oldu !

Bölgede satte 290 km'yi bulan süratle esen Irma Kasırgası geçtiği her yeri yerle bir ederken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü korkuyu daha da artırıyor.

Irma Kasırgası'nın etkili olduğu yerlerden biri olan Bahamalar'da okyanus yok oldu. Korkunç kasırganın yarattığı basınç nedeniyle olağanüstü bir hava olayı medana geldi ve sular çekildi.

Son dakika: Dünya bu görüntüyü konuşuyor okyanus suyu kayboldu

OKYANUS SUYU KAYBOLDU
Dünyanın en görkemli deniz kıyılarının bulunduğu Bahamalar'da bir adanın çevresindeki okyanusun suyu, saatte 290 km'yi bulan rüzgarın etkisiyle çekildi.

Bölgede daha önce aynı bölgeden çekilmiş görüntülerin de paylaşılması yaşananları gözlerönüne serdi. Bir videoda ucu bucağı görünmeyen masmavi okyanus görülürken, diğer yanda ise kupkuru çorak bir arazi görülüyor.

Korkunç manzara internette en çok tıklananlar arasına girerken, okyanus suyunun kaybolmasına ilişkin sosyal medyada "tsunami habercisi" yorumları yapılıyor.

Neyse ki korkulan olmadı, çekilen sular, tsunami şeklinde değil, ağır ağır yerine geldi.

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