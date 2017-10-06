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Irma Kasırgası'ndan sonra Nate fırtınası yaşanıyor ! 22 kişi öldü

Amerika'da son yılların en büyük felaketi olarak gösterilen Irma Kasırga'sının ardından şimdi de Nate fırtınası kabusu yaşanıyor.

06 Ekim 2017 Cuma 14:14
Irma Kasırgası'ndan sonra Nate fırtınası yaşanıyor ! 22 kişi öldü

ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamada Nate kasırgasının Orta Amerika'ya doğru ilerlediği bildirildi.Amerika son yılların en büyük felaketi olarak gösterilen Irma Kasırgası'nın yankıları devam ederken şimdi de Nate kasırgası ortaya çıktı.Şiddetli yağışlar ve sert esen rüzgar sebebiyle evlerde göçükler, toprak kaymaları ve heyelanlar meydana geldi.Yüzlerce ev boşaltılırken 20 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin de fırtına da kaybolduğu açıklandı.Fırtına da kaybolan insanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Yaşanan bu felaketler sonrasında Orta Amerika ülkelerinde acil durum ilan edildi.

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