Irma Kasırgası'ndan sonra Maria Kasırgası için uyarı yapıldı !

Şiddetini giderek artıran Maria pazartesi akşamı Karayipler'deki Dominika adasına ulaştı.Irma gitti, Maria geliyor Karayipler ve ABD'nin güney sahillerini vuran Irma Kasırgası'ndan yaklaşık iki hafta sonra bölge yeni bir kasırga tehdidiyle karşı karşıya.

Hafta sonu Atlantik Okyanusu'nun batısında oluşan Maria tropikal fırtınası güçlenerek kasırgaya dönüştü. Şiddetini giderek artıran Maria pazartesi akşamı Karayipler'deki Dominika Adası'na ulaştı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Maria'nın kısa sürede en

yüksek kasırga seviyesi 5'e ulaştığını ve tehlike yaratabileceğini duyurdu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, Maria'nın saatteki hızının 260 km'ye ulaştığını, kasırganın salı gecesi Puerto Rico sahillerini etkisi altına alacağı belirtildi.

Maria, yaklaşık iki hafta önce Karayipler ve ABD'nin güney sahillerini vuran ve büyük hasara yol açan Irma Kasırgası'yla aynı rotayı izliyor.

Guadeloupe, Dominik Adaları, St.Kitts ve Nevis, Montserrat ve Martinique için kasırga uyarısı yapılırken, bölgede okullar ve iş yerleri kapatıldı, bölge halkının tahliye edilmesine başlandı.

İki hafta önce Karayipler ve ABD'nin güney sahillerini vuran Irma Kasırgası, yarıdan fazlası Karayip adalarında olmak üzere toplam 84 kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca dolarlık maddi hasara yol açmıştı.