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Irma Kasırgası'na Survivor'da yakalandı !

Karayip adalarına büyük zarar veren ve ölümlerle sonuçlanan Irma Kasırgası Survivor'ıda vurdu.Survivor adasıda kasırgadan nasibini aldı.

08 Eylül 2017 Cuma 14:52
Irma Kasırgası'na Survivor'da yakalandı !

Irma Kasırgası, Survivor'ı vurduKarayip Adalarına büyük hasar veren ve ölümlere yol açan Irma Kasırgası, Survivor'ı da vurdu.Hürriyet Özel08.09.2017 - 13:16

Survivor Türkiye'nin çekildiği ada kasırganın etkisiyle büyük hasar gördü. Survivor oyun alanları yıkıldı, ağaçlar devrildi, yollar kapandı. Brezilya'da yayınlanacak 'Survivor Brezilya' çekimlerine bir hafta ara verildi. Oyun platoları yeniden inşa edilecek.

Irma Kasırgası, Survivorı vurdu

Survivor yarışmacısından korkutan detay 'İyi ki orada değiliz'

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) verilerine göre, Meksika açıklarında 8.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede Tsunami uyarısı verildi. Yapılan ilk açıklamalara göre Chiapas eyaletinde 5 kişi hayatını kaybetti. 

Irma Kasırgası, Survivorı vurdu
Yaşanan korku dolu anların atlatılmasından sonra günlük hayatlarına dönmeye çalışan halk bir yandan da depremde oluşan zararları kestirmeye çalışırken Survivor Panorama programının sunucusu ve bir dönem Survivor yarışmacısı da olan Hakan Hatipoğlu’ndan ilginç bir detay geldi. 

2009 ve 2010 yıllarında düzenlenen Survivor Kızlar-Erkekler’de yarışmacı olan Hatipoğlu, depremin vurduğu yerlerden birinin 2010 yılında çekim yaptıkları ada olduğuna işaret ederek şu paylaşımı yaptı: “2010 Survivor’ın çekildiği Panama Pearl Island’ın çok yakınında 8.1 deprem ve ardından tsunami… o ıssız küçücük adada iyi ki değiliz şu an”

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