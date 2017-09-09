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Irma kasırgası ABD'yi de vurdu Tahliyeler başladı !

Irma Kasırgası ABD'ye doğru yola çıktı . Florida'nın güneyinde yaşayan 5 milyon 600 bin kişi için tahliye kararı verildi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 11:29
Irma kasırgası ABD'yi de vurdu Tahliyeler başladı !

ABD'ye doğru beşinci kategoride ilerleyen Irma  Kasırgası'nın ilk vuracağı eyalet olan Florida'da 5 milyon 600 bin kişinin  tahliye edilmesine karar verildi. Bu, kişi sayısı bakımından ülkedeki en büyük  tahliyelerden biri olacak.

   Şu ana kadar Atlantik Okyanusu'nda bulunan ada ülkelerinde binlerce  evi tahrip ederek 20'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Irma  Kasırgası tüm hızıyla kuzeye doğru ilerlerken ABD'de ilk vuracağı Florida  eyaletine ulaşmasına 450 kilometre kaldı.

    Bahamalar ve Küba'nın kuzeyini cuma günü vuran Irma Kasırgası'nın  Florida'ya doğru ilerlerken ABD'de ana karaya cumartesi gece geç saatlerde  ulaşması bekleniyor.

    Kasırganın güzergahında bulunan başta Florida olmak üzere Kuzey  Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerinde kısmen veya eyalet  genelinde acil durum ilan edildi.

    Eyalet yetkilileri kasırganın etkili olacağı Florida'da yaşayan toplam  nüfusunun yüzde 25'inden fazlasına denk gelen 5 milyon 600 bin kişinin tahliye  edileceğini açıkladı. Georgia eyaletinde de 540 bin kişinin kıyı bölgelerinden  tahliyesi kararı alındı. Bu tahliyelerin ülkede gerçekleştirilen en büyük  tahliyelerden biri olacağı hatta rekor düzeye ulaşacağı belirtiliyor.

    Miami-Dade idari bölgesinde 10 bin kişi kasırga nedeniyle barınaklarda  yaşamaya başladı. Bu bölgede de ABD tarihinin en büyük tahliyelerinden birinin  gerçekleşebileceği kaydedildi.

    ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), Florida'daki  barınakların 1 milyon kişiyi alabileceğini duyurdu.

    Kasırga nedeniyle yeni barınaklar açılırken, Atlanta'da birçok otele  tahliye edilen vatandaşlar yerleştirildi.

    Irma'nın Florida dışında Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve  Tennessee'de de şiddetli yağışlara neden olması öngörülüyor.

    - Florida Valisi Scott ve Başkan Trump'tan kasırga uyarısı

    Florida Valisi Rick Scott, kasırga konusunda eyalet sakinlerine  yaptığı uyarıda, "Zamanımız daralıyor. Tahliye bölgesindeyseniz şimdi gitmeniz  gerekiyor. Bu, eyaletin daha önce hiç görmediği derecede yıkıcı bir fırtına."  ifadelerini kullandı.

    Vali Scott halka uyarısında ayrıca Irma'nın eyalette daha önce yaşanan  Andrew Kasırgası'ndan çok daha büyük olacağını ifade etti.

    ABD Başkanı Donald Trump da haftalık ulusa seslenişinde, Irma  Kasırgası'nın "kesinlikle yıkıcı potansiyeli olan bir fırtına" olduğu uyarısını  yaptı.

    - Disney World kasırga nedeniyle kapalı

    Florida'nın Orlando kentindeki Disney World, Disney Springs ve spor  kompleksi dahil tüm tema ve su parklarını cumartesi sabahı itibarıyla  kapatacağını açıkladı.

    Bölgedeki otellerin ise açık kalacağı bilgisi paylaşıldı.

    - Turkey Point ve St. Lucie'de nükleer korku

    ABD Kasırga Merkezi'ne göre, Irma Kasırgası'nın tahmini güzergahında  Turkey Point'te iki nükleer reaktörlü santralin bulunması, Japonya'daki Fukushima  nükleer felaketinde yaşananlarının benzerinin burada görülmesi korkusuna neden  oldu.

    Santrallerin operatörü Florida Power & Light (FPL), Turkey Point'te  nükleer santrali kasırganın şiddetli rüzgara yol açmasından çok önce kapatacağını  açıkladı. Nükleer reaktörler Miami'nin 42 kilometre güneyinde yer alıyor.

    FPL, Florida'nın doğu yakasında ve Miami kentinin 193 kilometre  kuzeyinde St. Lucie'deki iki nükleer reaktörü bulunan santrali de kapatacağını  açıkladı.

    South Miami Belediye Başkanı Philip Stoddard, sellerin Turkey  Point'teki nükleer santralin reaktörlerine zarar vereceği endişesi taşıdığını  belirtti. FPL Sözcüsü Peter Robbins de Turkey Point'in "güvenli ve Irma  Kasırgası'na hazır olduğunu" aktardı.

    - Benzin istasyonlarında yakıt sıkıntısı başladı

    Bölgede perşembe günü önünde uzun kuyrukların olduğu birçok benzin  istasyonunda cuma günü yakıt bitmesi ve bazılarının kapatılması sonucu sıralar da  kendiliğinden yok oldu.

    Florida Valisi Scott, tahliye bölgelerindeki akaryakıt istasyonu  sahiplerine yaptığı çağrıda mümkün olduğu sürece istasyonlarını açık tutmalarını  istedi. Scott, "Çalışanlarınızın güvenli şekilde bölgeden çıkabilmeleri için  polisin eşlik etmesini sağlayacağız." dedi.

    - Sokak sokak evsizler barınaklara yerleştirildi

    Miami'de yaklaşık bin 100 evsiz, polis ve sosyal hizmet uzmanlarının  iş birliğiyle zorunlu olarak tahliye edildi.

    Polis ve sosyal hizmet uzmanları, hayati tehlike nedeniyle verilen  zorunlu tahliye kararını uygulamak için sokak sokak dolaştı.

    Evsizlerin çoğunluğu zorunlu tahliye emrine uyarak polise zorluk  çıkarmadı. Polis, emre karşı gelen evsizleri gözaltına almak zorunda kaldı.

    ABD'nin sıcak bölgelerinden olan Florida'nın Miami kenti,  Kaliforniya'nın Los Angeles ve San Diego kenti gibi evsizlerin en fazla yaşamak  istedikleri şehirler arasında bulunuyor.

    Irma'nın ardından gelen Jose Kasırgası da şiddetini artırmaya başladı.  ABD'yi vurması beklenmeyen Jose dışında  Meksika Körfezi'ni etkisi altına almaya  başlayan Katia Kasırgası da güçlenmeye devam ediyor.

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