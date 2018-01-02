İran'da ortalık karıştı , ölü sayısı yükseliyor !

İran'da gerilim üst seviyelere yükseldi.Ölü sayısının da sürekli arttığı bildiriliyor. İran'da Kehderican'da kaymakamlığa girmeye çalışan beş göstericinin vurularak öldürüldüğü bildiriliyor. Yarı resmi haber ajansı, ilk kez polislere ateş açıldığını ve bir polisin yaşamını yitirdiğini aktarıyor.

İran'daki protestoların beşinci gününde çatışmalar şiddetlendi, İsfahan eyaletine bağlı Kehderican'da silah sesleri yükseldi.Yerel medya tarafından yapılan açıklamalarda kaymakamlığa girmeye çalışan 5 kişinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

İran'da son yılların en büyük protestosu yaşanıyor .Amerikan Associated Press (AP) haber ajansıise , 28 Aralık Perşembe günü başlayan gösterilerde bu sabaha kadar 13 can kaybı olduğunu duyurdu. İran'da yaklaşık 30 şehir ve ilçede gösteriler devam ediyor.

Pazartesi günü devlet televizyonundan açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gösterilerin bir tehdit olarak değil, insanların sorunlarını görmek için bir fırsat olarak ele alınması gerektiğini söyledi.